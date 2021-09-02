الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: شركة ويسترن يونيون المتخصصة بالحوالات المالية تستأنف عملياتها في أفغانستان

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ما هي خلفيات العنف المنتشر في شوارع الكيان الاسرائيلي؟

العراق يؤيد جهود منع استخدام الأسلحة الكيميائية

إمدادات البن العالمية مهددة بسبب كورونا

 الأميركيون «يتراجعون»: فشِلنا في الإضرار بحزب الله في لبنان

شاهد بالفيديو... بشائر النصر تلوح في مأرب.. القوات اليمنية تسحق المرتزقة بالرحبة

شاهد بالفيديو... السيد الحوثي: سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها تحالف العدوان