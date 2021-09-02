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عرنوس يبحث التحضير للمشاركة السورية بمعرض إكسبو دبي 2020

عرنوس يبحث التحضير للمشاركة السورية بمعرض إكسبو دبي 2020
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

ترأس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري اجتماعاً اليوم تركز على التحضيرات الجارية والأدوار المطلوبة من الجهات العامة والخاصة لتحقيق مشاركة متميزة لسوريا في معرض إكسبو دبي 2020 الدولي الذي يبدأ في الأول من شهر تشرين الأول القادم ويستمر 6 أشهر بحيث تعكس المشاركة صورة سوريا ودورها في مختلف المجالات الاقتصادية والتاريخية والثقافية والسياحية وبما ينسجم مع رسالة المعرض “تواصل العقول وصنع المستقبل”.

العالم - سوريا

وأكد عرنوس ضرورة بذل أقصى الجهود واستثمار كل الإمكانيات لتحقيق مشاركة فاعلة في المعرض والاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يتيحها بما فيها تعزيز التواصل مع رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية من مختلف دول العالم معتبراً أن هذه المشاركة تكتسب أهمية كبيرة نظراً للعدد الكبير للدول المشاركة والزوار.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء الاستعداد لتقديم كل ما يلزم لإنجاح المشاركة السورية في المعرض وبشكل يليق بحضارة سوريا وعراقتها وأصالتها.

واستمع المجتمعون إلى عرض قدمه الفريق المعني بالتحضير للمشاركة السورية في المعرض تضمن تفاصيل المشاركة وأقسام الجناح السوري التي تعبر عن الرسالة الحضارية والثقافية التي قدمتها سوريا لشعوب العالم أجمع وتوزيع البرامج التي يستمر كل منها لمدة شهر وتشمل “الافتتاح والعام والسياحي والثقافي والتنموي والتجاري”.

وتقرر تكليف الوزارات المعنية “الاقتصاد والسياحة والصناعة والثقافة والإعلام والنقل” تحديد المشاركات المطلوبة والفعاليات التي ستتم إقامتها طيلة فترة المعرض بالتنسيق والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية الوطنية.

ويعد معرض إكسبو تظاهرة اقتصادية وثقافية وحضارية وسياحية حيث وصل عدد الدول المشاركة فيه إلى 191 دولة ومن المتوقع حضور 25 مليون زائر خلال فعاليات المعرض.

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