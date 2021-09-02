أميرعبداللهيان ينصح الترويكا الأوروبية بتغيير سلوكها

العالم - إيران

وفي محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ووزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، أعلن وزير الخارجية الألماني استعداد بلاده لاتخاذ كافة الإجراءات لإرسال لقاح بايون تك إلى إيران.

كما شكر هايكو ماس أميرعبد اللهيان لتسهيل نقل الرعايا الألمانيين من أفغانستان وبحث معه التطورات في أفغانستان.

وخلال المحادثات، دعا وزير الخارجية الألماني إلى بدء محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن، وأكد استعداد بلاده للنهوض بالعلاقات الثنائية الشاملة.

بدوره دعا أميرعبداللهيان في هذه المكالمة الهاتفية، ألمانيا إلى حسم قضية المفاوضات بشأن إرسال لقاح بايون تك.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني نفاق الأميركيين، الذين فرضوا إجراءات الحظر حتى على تسليم السلع الطبية والحيوية مثل اللقاحات المنتجة في ألمانيا.

وصرح أميرعبد اللهيان أن الأميركيين ليس لديهم إدراك صحيح للمنطقة وشعبها، وخاصة إيران، مضيفا أن على الأميركيين أن يعرفوا أنهم لا يستطيعون التحدث إلا بلغة الاحترام والأدب والمنطق، وان الممارسات التي يلجاون إليها بين وقت لآخر لا تساعد في حل المشاكل فحسب بل إنها هي مشكلة في حد ذاتها.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني أن: مبدأ محادثات فيينا مقبول وستستأنف هذه المفاوضات، لكننا نقبل التفاوض الذي سيؤدي إلى رفع حقيقي للحظر ويقر حقوق إيران الحقة.

ونصح أميرعبداللهيان الترويكا الأوروبية بتغيير سلوكها ووضع حد لتقاعسها عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

ورحب أمير عبداللهيان بتعزيز التعاون الثنائي مع ألمانيا في كافة المجالات.