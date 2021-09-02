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وزير الدفاع البريطاني: امريكا لم تعد "قوة عظمى"

وزير الدفاع البريطاني: امريكا لم تعد
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أنه لم يعد من الممكن اعتبار امريكا قوة عظمى، قائلا: " القوة العظمى غير المستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى".

العالم-اوروبا

وعندما سئل عما إذا كان الخروج من أفغانستان أظهر حدود القوة البريطانية على المسرح العالمي، قال والاس: "من الواضح أن بريطانيا ليست قوة عظمى.. لكن القوة العظمى التي هي أيضا غير مستعدة للالتزام بشيء ما قد لا تكون على الأرجح قوة عظمى أيضا" في إشارة بحسب المقربين منه إلى الأمريكا.

وأضاف: "إنها بالتأكيد ليست قوة عالمية، إنها مجرد قوة كبيرة".

كما قارن والاس بين تعامل وزارة الدفاع مع عملية الإخلاء من أفغانستان، ووزارة الخارجية، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع كانت على رأس القضايا الخاصة بها، وهي إجلاء مجموعة محددة من المترجمين الأفغان وعائلاتهم".

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، ذهب في إجازة إلى جزيرة كريت في 6 أغسطس، ولم يعد إلا بعد سقوط كابل في أيدي طالبان بعد 10 أيام، وخلال ذلك الوقت كان والاس في المملكة المتحدة، ونشر القوات البريطانية في المطار مع تقدم "طالبان".

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