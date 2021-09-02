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محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن الاسيرة الحامل انهار الديك اليوم

محكمة الاحتلال تقرر الافراج عن الاسيرة الحامل انهار الديك اليوم
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن محكمة "عوفر" العسكرية قررت الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة مالية قيمتها 40 ألف شيقل، مع الإقامة الجبرية بمنزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

العالم - فلسطين

وأوضحت الهيئة أن محكمة عوفر عقدت يوم أمس الأربعاء جلسة للنظر في طلب اخلاء السبيل المقدم من قبل محامي الهيئة للإفراج عن الأسيرة الديك، وأرجأ قاضي المحكمة القرار النهائي ليوم الأحد المقبل، وبجهود قانونية من قبل وكيل الدفاع تمكن من انتزاع قرار بإخلاء سبيلها، حيث سيتم الإفراج عنها اليوم الخميس من سجن "الدامون".

يشار إلى أن الأسيرة أنهار الديك (26 عامًا) من كفر نعمة غرب رام الله، اعتقلت في الثامن من مارس/آذار الماضي الذي يمثل يوم المرأة العالمي، وكانت حاملا في شهرها الثالث وقبعت في ظروف قاسية دون مراعاة حالتها الصحي.

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