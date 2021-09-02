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سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل

سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عبر البعثة الدائمة في جنيف المنظمات الإنسانية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها لحقوق المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل والتدخل الفوري لتمكينهم من العودة إلى بلداتهم.

العالم - سوريا

وجاء في بيان تلقت سانا نسخة منه أن البعثة الدائمة وبناء على طلب من وزارة الخارجية وجهت رسائل إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف تضمنت المطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها غير الشرعية بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان السوري المحتل ولضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية القانونية بموجب اتفاقيات جنيف باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال.

وكانت الخارجية وجهت البعثة الدائمة إلى إثارة قضية استمرار ممارسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي الجولان السوري المحتل ولا سيما منعها للمسافرين منهم خارج فلسطين المحتلة ممن غادروا بقصد الدراسة أو العمل أو أي ظرف آخر من العودة إلى مدنهم وبلداتهم في الجولان السوري المحتل ومخاطبة الجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية في جنيف حيال هذه القضية الإنسانية من أجل حماية أهلنا في الجولان السوري المحتل من هذه الممارسات الاحتلالية.

وطالبت الرسائل تلك الجهات بالتدخل الفوري لتمكين هؤلاء السوريين من العودة إلى بلداتهم في الجولان السوري المحتل في أسرع وقت ممكن ودون فرض أي شروط مسبقة.

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سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل