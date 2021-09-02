الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي يدعو وسائل الاعلام لحملة توعية للحث على المشاركة بالانتخابات

الكاظمي يدعو وسائل الاعلام لحملة توعية للحث على المشاركة بالانتخابات
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وسائل الاعلام لحملة توعية وتثقيف تحث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "الكاظمي التقى عدداً من مديري الاخبار في القنوات الإخبارية العراقية".

وبحسب البيان فقد "حثّ الكاظمي خلال اللقاء، وسائل الإعلام في العراق، إلى جانب الفعاليات الاجتماعية على المشاركة الفاعلة في مجال التوعية والتثقيف، باتجاه الإقبال الواسع في الانتخابات المقبلة".

وأكّد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية أن تفرد القنوات الفضائية مساحة أكبر لهذا الجانب؛ لما له من تأثير كبير على مستقبل البلد".

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات وأهمها النجاح المتحقق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، واستثماره في تعزيز موقع العراق وخدمة أبناء شعبنا.

روابط ذات صلة

مجلس وزراء العراق يكشف مجموعة تعمل على تزوير الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: جهود غربية حثيثة لاستئناف المفاوضات النووية مع ايران

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 02-09-2021

شاهد: ’طالبان’ تحضر لمراسم بالقصر الرئاسي.. الى ماذا تخطط؟

تسجیل أعلى حصيلة يومية للإصابات بکورونا خلال شهرين فی الهند

الكاظمي يدعو وسائل الاعلام لحملة توعية للحث على المشاركة بالانتخابات

سوريا تتحرك دوليا لمسانده اهالي الجولان السوري المحتل