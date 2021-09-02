الكاظمي يدعو وسائل الاعلام لحملة توعية للحث على المشاركة بالانتخابات

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "الكاظمي التقى عدداً من مديري الاخبار في القنوات الإخبارية العراقية".



وبحسب البيان فقد "حثّ الكاظمي خلال اللقاء، وسائل الإعلام في العراق، إلى جانب الفعاليات الاجتماعية على المشاركة الفاعلة في مجال التوعية والتثقيف، باتجاه الإقبال الواسع في الانتخابات المقبلة".



وأكّد رئيس مجلس الوزراء على "أهمية أن تفرد القنوات الفضائية مساحة أكبر لهذا الجانب؛ لما له من تأثير كبير على مستقبل البلد".



وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات وأهمها النجاح المتحقق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، واستثماره في تعزيز موقع العراق وخدمة أبناء شعبنا.