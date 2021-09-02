فضية برمي الرمح ترفع رصید إیران إلى 18 ميدالية

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وحقق بيروج 64.30 م متقلدا الميدالية الفضية فيما نال الميدالية الذهبية منافسه من بريطانيا الذي حقق رقما قدره 69.52 م وحل لاعب من اسبانيا المركز الثالث حائزا على الميدالية البرونزية بتسجيله 61.13 م.

وبلغت حصيلة ميداليات البعثة الرياضية الايرانية لباراولمبياد طوكيو 2020 ، لغاية الان 9 ميداليات ذهبية و 8 فضية و 1 برونزية في رفع الاثقال والعاب القوى والرماية والجودو.

وتشارك البعثة الرياضية الايرانية بـ 62 رياضيا ورياضية (53 رجال و 9 سيدات) في 10 العاب وهي الجودو والتجذيف والتايكواندو وكرة السلة على الكراسي المتحركة والدراجات الهوائية والكرة الطائرة جلوس والعاب القوى والرماية بالمسدس والبندقية الهوائية والرماية بالقوس والنشاب ورفع الاثقال.