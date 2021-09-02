شاهد: ’طالبان’ تحضر لمراسم بالقصر الرئاسي.. الى ماذا تخطط؟

العالم - افغانستان

اكثر من اسبوعين مرت على افغانستان وهي تحت سلطة عسكرية لجماعة طالبان دون حكومة فعلية ما يزيد الاوضاع سوءا بالنسبة للمواطنين الواقفين امام مستقبل مجهول المعالم.

رجل الظل والقيادي البارز في الجماعة احمد الله متقي قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان استعدادات تجري لاقامة مراسم في القصر الرئاسي بالعاصمة كابول، وسط تناقل وسائل اعلام افغانية انباء عن ان هناك اعلانا وشيكا بشان الحكومة المقبلة .

التسريبات تاتي بعد تصريحات سابقة بان من المتوقع ان يحظى زعيم الحركة الاعلى هبة الله اخوند زاده بسلطة مطلقة على مجلس حكم، وان يكون هناك رئيس ادنى رتبة منه.

شعبيا يامل المواطنون بان يخرج تشكيل حكومة جديدة البلاد من حالة الركود الاقتصادي ويعطي الاسواق زخما بعد توقف بسبب فقدان العملة الوطنية قيمتها جراء تجميد الولايات المتحدة الاصول الافغانية في مصارفها وخوف التجار الافغان من المستقبل رغم الهدوء النسبي على الساحة

وقال المواطن زاهد الله "لقد حدث تغيير حقيقي في المدينة. البيئة والسلام جيدان، ولكن هناك مشاكل في الاجور، لا احد يعرف من يدير البلاد. الناس عاطلون عن العمل ويبحثون عن وظائف".

اما النساء العنوان الابرز للمناشدات الغربية لطالبان بان تسحن معاملتهن، فقد خرجت العشرات منهن في مدينة هرات غربي البلاد للمطالبة بعدم التهميش والازدراء وعدم سلبهن حق التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة



وقالت احدى المشاركات في التظاهرة إن "النساء الافغانيات اجتهدن ودرسن وعملن، فلنحافظ على هذه الامور، حكومتكم لن تدوم من دون النساء. نطلب منكم ان لا تعاملوا النساء كما تمت معاملتهن في السابق.

واضافت اخرى "حضورنا اليوم يدل على اننا سنقف بوجه من يريد ابقاءنا في المنزل، سنقاوم كي نحافظ على انجازاتنا خلال السنوات العشرين الاخيرة، وكي لا تهمش النساء

ميدانيا تدور في مناطق شمال العاصمة وتحديدا في وادي بنجشير معارك بين مسلحي الجبهة الوطنية للمقاومة التي تضم فصائل مسلحة معارضة لطالبان وعناصر من قوات الأمن الأفغانية السابقة ومسلحي طالبان التي ارسلت تعزيزات للمنطقة

وعلى الرغم من تسلم عدد من الشخصيات في افغانستان لمسؤوليات ووزارات ولو بالوكالة، الا ان الخبراء يؤكدون ان لون الحكومة الجديدة المجهولة المعالم حتى الان هو الذي سيحدد شرعية النظام الجديد دوليا، وهو ما سيكشف عن طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الحكام الجدد لكابل

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أفغانستان

