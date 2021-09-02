أميرعبداللهيان يتلقى تهنئات من لبنان وتونس وايرلندا وأفريقيا الجنوبية

العالم - إيران

إتصل رئيس التيار الوطني اللبناني الحر النائب جبران باسيل بوزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبد اللهيان، مهنئا إياه بتوليه لمنصبه الوزاري الجديد.

وجرى البحث خلال اتصال مطول بالاوضاع في المنطقة وفي لبنان. وقد تم التطرق إلى تطورات الوضع في لبنان في ضوء المساعي القائمة لتشكيل الحكومة، وما يصيب لبنان من ضائقة اقتصادية وأزمة سياسية داخلية وخارجية، وظروف صعبة يتوّجب العمل والتعاون بين البلدين للمساعدة على الخروج منها.

هذا وبعث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، اليوم الخميس، برقية إلى نظيره الإيراني حسين أميرعبداللهيان؛ مهنئا إياه لمناسبة تعيينه في منصب وزارة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية.

وأكد الجرندي في برقيته، ضرورة توسيع العلاقات والتعاون القائم على أسس الأخوة بين طهران وتونس.

کما وأبرق وزير خارجية ايرلندا سايمون كافوني إلى نظيره الإيراني حسين أميرعبداللهيان، اليوم الخميس، لتهنئته بمناسبة توليه حقيبة الخارجية في الجمهورية الإسلامية؛ مؤكدا ضرورة استمرار التعاون بين البلدين.

ونوه كافوني في رسالته إلى أميرعبداللهيان، بدور ايرلندا من أجل تسهيل إصدار القرار 2231 عن مجلس الأمن الدولي بشان الاتفاق النووي؛ ولفت أنه أجرى مباحثات بناءة مع المسؤولين الإيرانيين في هذا الخصوص.

كما اشار الوزير الايرلندي إلى العلاقات العريقية بين دبلن وطهران، فضلا عن الزيارات المتبادلة التي جرت بين وزيري خارجية البلدين خلال الفترة الاخيرة؛ داعيا إلى مواصلة التعاون والمحادثات الثنائية بين الجانبين.

من جانبها اكدت وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور على استعداد بلادها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والارتقاء بمستوى التعاون في مختلف الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

جاء ذلك في رسالة السيدة باندور إلى وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان لتهنئته بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية ونيل ثقة البرلمان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعربت وزيرة خارجية جنوب افريقيا عن املها بلقاء نظيرها الإيراني متى ما سنحت الفرصة في اطار لجنة التعاون المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بين طهران وبريتوريا.