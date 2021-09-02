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الأمم المتحدة تحذر من كارثة انسانية قد تحل بإقليمِ تيغراي

الأمم المتحدة تحذر من كارثة انسانية قد تحل بإقليمِ تيغراي
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الحصار الفعلي المفروض على المساعدات لإقليم تيغراي شمال إثيوبيا يدفع ملايين السكان إلى شفا المجاعة محذرا من كارثة تلوح في الأفق.

العالم-افريقيا

ودعا المكتب جميع الأطراف في الحرب الدائرة منذ عشرة أشهر في تيغراي للسماح بدخول المساعدات للإقليم وقال إن 5.2 مليون أي 90 بالمئة من سكانه يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة وأضاف أن من بينهم 400 ألف يواجهون شبح المجاعة.

واندلعت الحرب في نوفمبر بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لجبهة “تحرير شعب تيغراي” التي تسيطر على الإقليم وقتل آلاف وأجبر أكثر من مليونين على الفرار من ديارهم.

ودعا المكتب الحكومة الإثيوبية للسماح بحرية تحرك العاملين ونقل إمدادات المساعدات داخل البلاد عن طريق “رفع العوائق البيروقراطية” وتذليل عقبات أخرى تواجه مرور المساعدات.

ونفت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي مجددا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس الزعم بأن الحكومة الإثيوبية تعرقل دخول المساعدات.

وقالت إن الشاحنات في طريقها إلى تيغراي وأنه تم خفض عدد نقاط التفتيش على الطريق الذي أشارت إليه الأمم المتحدة من سبع إلى ثلاث نقاط.

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الأمم المتحدة تحذر من كارثة انسانية قد تحل بإقليمِ تيغراي