طرطوس تعلن انتهاء عمليات رفع تلوث الفيول من شاطئ بانياس

العالم - سوريا

وقال المهندس بسام حمود نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس رئيس اللجنة المكلفة متابعة موضوع معالجة التلوث إنه تم خلال ثلاثة أيام إزالة بقع الفيول عن الشاطئ في مدينة بانياس وذلك بجهود الأفراد وبمساعدة الآليات من مختلف الشركات إضافة إلى زورق بصرى الشام التابع لمديرية الموانئ المخصص لرفع التلوث البحري.

وأشار حمود إلى أن اللجنة ستتابع ولمدة ثلاثة أيام إضافية مراقبة الشاطئ لمعالجة ظهور أي بقع نفطية والتعامل معها ومكافحتها لافتاً إلى أن كميات الفيول المتسربة التي تم جمعها سيتم العمل على ترحيلها لمكان آخر بإشراف مديرية البيئة منعاً لأي ضرر بيئي.

يذكر أن كميات من الفيول تسربت من أحد خزانات المحطة الحرارية على شاطئ بانياس وأدت إلى تلوث الشاطئ في مدينة بانياس.