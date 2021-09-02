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شاهد آخر التطورات السياسية والعسكرية في افغانستان

الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

شن مقاتلو طالبان هجوماً جديداً من ثلاثة محاور على ولاية بنجشير بعد فشل المفاوضات مع جبهة المعارضة بقيادة احمد مسعود. وسياسياً كشفت مصادر في طالبان أن الحركة ستعلن تشكيل الحكومة الجديدة في غضون أيام.

العالم - خاص العالم

استأنف مسلحو طالبان هجماتهم على ولاية بنجشير، الهجوم جاء اثر فشل المباحثات بين الجماعة وجبهة المقاومة الوطنية بقيادة احمد مسعود. وقد بدأَ مسلحو الحركة الهجوم على الولاية من ثلاثة محاور، لكنهم لم يحرزوا تقدماً كما تؤكد المصادر المحلية هناك.

وتسعى طالبان لحسمِ ملفِ بنجشير الولايةِ الوحيدة التي لم تخضعْ لها بعد، وتبدو كفتُها هي الراجحة، خاصةً وأنه باتَ لديها اسلحةٌ وتجهيزاتٌ متطورة بعدَ خروجِ الامريكان وقد تستخدمُها هناك.

سياسياً، كشفتْ مصادرُ في طالبان أنّ الحركةَ ستعلنُ عن الحكومة الجديدة في غضون أيام، ورجحتْ المصادرُ بانّ الحكومةَ قد تُعلَنُ الجمعة.

هل ستسمرُ افغانستان بالنزيف ام أنّ نهرَ الدماء هذا سيتوقف، تسارعتْ الأحداثُ بشكلٍ يفوقُ تَصوُّرَ الجميع، والجميعُ بانتطارِ الحكومة المقبلة.

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