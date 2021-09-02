الكيان الصهيوني يعين أول سفير له لدى البحرين

العالم-الاحتلال

وأكدت الخارجية الصهيونية في بيان لها أن لابيد هنأ السفير البحريني خالد يوسف الجلاهمة، خلال اجتماع عقد بينهما اليوم بوصوله إلى الاراضي المتحلة والافتتاح المتوقع لسفارة المملكة في تل أبيب، ثم ناقشا تعزيز الروابط بين الجانبين.

وادعى لابيد أن افتتاح السفارة البحرينية في تل ابيب يمثل "خطوة جديدة نحو إحلال السلام في الشرق الأوسط"، زاعما أن "دولا أخرى تغير صورة الشرق الأوسط ستدخل في المستقبل دائرة السلام".

في غضون ذلك، صادقت لجنة التعيينات في الخارجية الصهيونية على أن "إيتان نائيه" سيصبح أول سفير "إسرائيلي" لدى البحرين.

وأكد موقع "والا" العبري أن هناك توقعات بأن لابيد سيزور المنامة في سبتمبر الجاري لحضور مراسم افتتاح سفارة "إسرائيل" في العاصمة البحرينية.

وطبعت البحرين الى جانب بعض الدول العربية مثل الامارات والسودان المغرب علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.