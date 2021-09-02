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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ الاحتلال الاسرائيلي في سماء دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ الاحتلال الاسرائيلي في سماء دمشق
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الجمعة، لصواريخ العدو الصهيوني في محيط دمشق اطلقت من الأجواء اللبنانية.

العالم-سوريا

وقال مصدر عسكري سوري إنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر يوم الجمعة، "نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

يذكر أن محيط العاصمة السوریة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الماضي، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكري سوري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم صواريخ الاحتلال التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.

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