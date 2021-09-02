الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ الاحتلال الاسرائيلي في سماء دمشق

العالم-سوريا

وقال مصدر عسكري سوري إنه وحوالي الساعة 1:26 من فجر يوم الجمعة، "نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأوضح المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية "تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

يذكر أن محيط العاصمة السوریة تعرض لاستهداف في 19 من الشهر الماضي، كما تعرضت مدينتا حلب وحمص لاستهدافات مماثلة.

وذكر مصدر عسكري سوري في حينه أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم صواريخ الاحتلال التي استهدفت منطقة السفيرة جنوب شرق حلب.