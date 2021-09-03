استشهاد فلسطيني وإصابة 15 برصاص جيش الاحتلال على حدود غزة

العالم-فلسطين

استشهد فلسطيني وأصيب 15 آخرون، مساء الخميس، برصاص جيش الاحتلال خلال تظاهرات ليلية قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان باستشهاد شاب وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة بينهم 5 أطفال، بنيران الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات 5 بالرصاص الحي، إحداها خطيرة لطفل شرقي رفح جنوبي القطاع، و4 أخرى وُصفت بالمتوسطة، و10 طفيفة بشظايا وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتحدثت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب أحمد مصطفى صالح (26 عاماً) من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي خلال قمع جيش العدو الصهيوني للتظاهرات الليلية فيما يُعرف بـ "الإرباك الليلي".

ولليوم السادس على التوالي، واصل الشباب الفلسطينيون تنظيم تظاهرات "الإرباك الليلي"، التي بدأت السبت؛ احتجاجاً على استمرار الحصار الصهيوني وفرض العقوبات الاقتصادية على سكان القطاع.