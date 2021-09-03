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امیر عبداللهیان: ينبغي أن تضمن مفاوضات فيينا المصالح والحقوق الايرانية

امیر عبداللهیان: ينبغي أن تضمن مفاوضات فيينا المصالح والحقوق الايرانية
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان مفاوضات فيينا يجب ان تضمن مصالح وحقوق ايران.

العالم - ايران

وكتب أمير عبداللهيان في تغريدة له مساء الخمیس: لقد بحثت خلال اتصالات التهنئة الهاتفية التي تلقيتها من وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والنمسا حول السياسة الخارجية المتوازنة وتنظيم العلاقات مع الاتحاد الاوروبي وارسال اللقاحات وقضايا افغانستان والمنطقة والاتفاق النووي.

وأضاف: اكدتُ على ان مفاوضات فيينا يجب أن تضمن مصالح إيران وحقوقها وينبغي وضع حد لسلوك اميركا غير المسؤول وتقاعس اوروبا عن تنفيذ التزاماتها.

وكان وزير الخارجية الايراني قد قال في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني الخميس، إن مبدأ مفاوضات فيينا مقبول ويتم تنفيذه، ونصح الترويكا الأوروبية بتغيير سلوكها وإنهاء التقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

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امیر عبداللهیان: ينبغي أن تضمن مفاوضات فيينا المصالح والحقوق الايرانية

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