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مقاومة الحصار الأمريكي على لبنان وعقد تشكيل الحكومة

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

زيارة وفد الكونغرس الأميركي لبيروت اعطت الإنطباع، بأن واشنطن بدأت تتلمس فشل سياستها واهداف حصارها الاقتصادي على لبنان مستدركة انه لايمكن إسقاط حزب الله الذي نجح في كسر الحصار الاميركي عبر سفن النفط الايرانية ولابد من الدفع بإتجاه العمل على تشكيل الحكومة، كما يقول الموفد الاميركي.

العالم - مع الحدث

فكيف تمکنت المقاومة من كسر الحصار الاميركي على لبنان؟ ولماذا استعرت الحملات الاميركي على السفن النفط الايرانية؟ وما الذي استدركه وفد الكونغرس الاميركي خلال زيارته للبنان؟ وهل استشعرت واشنطن فشل سياستها وحصارها الاقتصادي؟ وكيف سينعكس هذا الفشل الأمريكي على موضوع تشكيل الحكومة؟ وهل یستمر تعطيل التشكيل بعد عودة السجالات بين الرئيسين عون وميقاتي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الاعلامی والباحث السیاسي روني ألفا، والمستشار القانوني والباحث السياسي الدكتور قاسم حدرج.

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