مقاومة الحصار الأمريكي على لبنان وعقد تشكيل الحكومة

العالم - مع الحدث

فكيف تمکنت المقاومة من كسر الحصار الاميركي على لبنان؟ ولماذا استعرت الحملات الاميركي على السفن النفط الايرانية؟ وما الذي استدركه وفد الكونغرس الاميركي خلال زيارته للبنان؟ وهل استشعرت واشنطن فشل سياستها وحصارها الاقتصادي؟ وكيف سينعكس هذا الفشل الأمريكي على موضوع تشكيل الحكومة؟ وهل یستمر تعطيل التشكيل بعد عودة السجالات بين الرئيسين عون وميقاتي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الاعلامی والباحث السیاسي روني ألفا، والمستشار القانوني والباحث السياسي الدكتور قاسم حدرج.