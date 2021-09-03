الهزيمة الامريكية في افغانستان

العالم - هاشتاغ

في ملف هاشتاغ الاول دون تحقيق لاي من اهدافها الاستراتيجية انسحبت الولايات المتحدة الامريكية خائبة مذلولة من افغانستان بعد عقدين من الزمن على غزوها مخلفة آثارا ونتائج كارثية على رصيدها داخليًا و خارجيًا.

في ملف هاشتاغ الثاني تصدرت وسوم "#البحرين_ترفض_التطبيع"،"#التطبيع_خيانة"و "#بحرينيون_ضد_التطبيع" قائمة الترند في البحرين على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد تسلم سفير المنامة لدى الكيان الصهيوني مهامه بشكل رسمي سفيرا لبلاده لدى تل أبيب. كما شهدت العديد من المدن البحرينية مسيرات منددة بالتطبيع.

في ملف هاشتاغ الثالث في وقت يقاوم الفلسطينيون ويناضلون ويواجهون الاحتلال الإسرائيلي، جاء خبر لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير حرب الاحتلال بيني غانتس كطعنة في الظهر كما يؤكد الفلسطينيون. لقاء عباس وغانتس تم الاتفاق فيه على منح السلطة مساعدات مالية لتحسين الاقتصاد، فيما اعتبر الشارع الفلسطيني أن ما يحصل ضربة للمقاومة وللانجازات التي تحققها في مواجهة الاحتلال

في ملف هاشتاغ الرابع الإمارات العربية المتحدة أصبحت ملاذا آمنا للفاسدين من جميع أنحاء العالم والشركات الوهمية، وكذلك اللصوص وناهبي أموال وثروات البلدان. الإمارات هي الآن واحدة من أكبر الدول التي تدعم السياسيين الفاسدين والأغنياء والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه، بما في ذلك المخدرات والأسلحة والذهب والماس، حيث أصبحت مركزاً لغسيل الأموال في العالم.

في ملف هاشتاغ الخامس تلقى مذيعون وصحفيون وتقنيون يعملون في قناة العربية المملوكة للسعودية في مقرهم الحالي في دبي، إخطارات للانتقال تدريجياً إلى المملكة العربية السعودية، ويرى متابعون ان بن سلمان يعمل الان لاحكام قبضته أكثر على الاعلام ليكون تحت انظاره مباشرة.