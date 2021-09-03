وزير خارجية صربیا: بلغراد ستطور علاقاتها مع طهران

العالم - ايران

واصدرت وزارة الخارجية الصربية الخميس بيانا اعلنت فيه بان سلاكوفيتش هنأ في اتصال هاتفي وزير الخارجية الايراني على تولي مهامه كوزير للخارجية معربا عن تقديره للمواقف الايرانية الداعمة لوحدة أراضي صربيا .

وقال: ان صربيا ترغب باقامة محادثات سياسية منتظمة مع كبار المسؤولين الايرانيين وترتيب لقاءات متبادلة على اعلى المستويات.

ودعا وزير خارجية صربيا نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان لحضور قمة حركة عدم الانحياز في بلغراد.

بدوره شكر وزير الخارجية الايراني صربيا لإرسالها شحنة من اللقاحات وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون في هذا المجال ، مؤكداً موقف إيران الثابت الداعم لوحدة أراضي صربيا.

وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في أن يشهد اللقاء المرتقب بين رئيسي البلدين في المستقبل القريب في طهران أو بلغراد التوقيع على الوثائق المعدة بين الجانبين.

كما اتفق وزيرا خارجية إيران وصربيا على خطط لعقد اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين البلدين.