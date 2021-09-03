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باريس: فرنسا تهتم بمناقشة الوضع في أفغانستان مع روسيا والصين

باريس: فرنسا تهتم بمناقشة الوضع في أفغانستان مع روسيا والصين
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اهتمام فرنسا بالحوار مع روسيا والصين حول الوضع في أفغانستان.

العالم - اوروبا

وقال لودريان في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نشر يوم الخميس، إن فرنسا قد تكون لها "مصالح متطابقة مع روسيا والصين، تتلخص في ألا تصبح أفغانستان قاعدة للإرهابيين".

وأضاف الوزير: "ولذلك علينا أن نسعى لإقامة الحوار مع هذين البلدين، وخاصة ضمن مجلس الأمن الدولي".

وأعرب لودريان عن رأيه بأن باكستان هي المستفيد الأول من الوضع في أفغانستان، مشيرا إلى أن "عودة "طالبان" سمحت لباكستان بالحصول على عمق استراتيجي أكبر لتحقيق مصالحها، بما في ذلك في ما يخص العلاقات مع الهند".

وأكد أن فرنسا ستطالب باكستان بأن تساهم في محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أنه سيتعين أيضا حل القضايا المتعلقة بتدفق النازحين إلى البلدان المجاورة لأفغانستان، مضيفا أن توقعات المفوض الأممي لشؤون اللاجئين تشير إلى احتمال تدفق نحو 500 ألف شخص إلى دول الجوار.

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باريس: فرنسا تهتم بمناقشة الوضع في أفغانستان مع روسيا والصين