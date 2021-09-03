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وزير الخارجية الإيراني يؤكد لدى تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني السابق جبران باسيل استعداد ايران لتزويد لبنان بالمزيد من شحنات الوقود

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

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