وفد فني قطري جديد يصل أفغانستان لبحث تشغيل مطار كابل

العالم - قطر

وأفادت قناة الجزيرة الفضائية ‏بأن طائرة قطرية ثانية تحمل خبراء فنيين وصلت إلى كابل لبحث إعادة تشغيل المطار.

وكان مصدر أمني قطري مسؤول كشف، الأربعاء، أن طائرة قطرية هبطت في مطار كابل، وتحمل على متنها فريقاً فنياً، لمناقشة استئناف تشغيله.

وقال المصدر: "لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي (مع طالبان) بشأن تقديم المساعدة الفنية" لاستئناف تشغيل المطار.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أفاد بأن المحادثات بشأن المطار ما زالت مستمرة على مستوى الأمن والتشغيل.

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان"، محمد نعيم، قال لـ"الخليج أونلاين"، مساء الثلاثاء الماضي، إن قطر يمكن أن يكون لها دور في ترتيب الأمور الفنية في مطار كابل، و"المشاورات مستمرة مع الدوحة للمضي قدماً في هذا المجال، ولكن حتى الآن لم يتخذ قرار نهائي حول الأمر".

وأشار إلى أن "المشاورات مع قطر تتعلق بالمساعدات بيننا، خاصة أن هناك بعض الاحتياجات للمطار الذي تعرضت أجزاء وأماكن منه للتخريب والتدمير، قبل الانسحاب الأمريكي منه".

وأضاف نعيم: "أيضاً كان هناك وجود لقوات عسكرية تركية في مطار كابل، ولكن انسحبت خلال الفترة الأخيرة، ولا نعارض بقاء وجود الأتراك لتسيير الأعمال الفنية فيه، بل نرحب بذلك".