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الصحة السورية تعلن إطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد كورونا

الصحة السورية تعلن إطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد كورونا
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشف مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور توفيق حسابا عن إطلاق وزارة الصحة حملة واسعة لتلقيح المواطنين فوق 18 عاما ضد فيروس كورونا تبدأ يوم الأحد القادم 5-9-2021 و لغاية الخميس 16-9-2021.

العالم-سوريا

وبين حسابا في تصريح لمندوبة سانا أن الحملة ستتم عبر التسجيل على المنصة الخاصة للقاح ثم التوجه الى المركز دون انتظار رسالة المعلومات المتعارف عليها إضافة إلى الأشخاص المسجلين ولم تصلهم الرسالة بعد مشيرا إلى أنها ستنفذ عبر 200 مركز صحي ومشفى وفرق جوالة متواجدة بنقاط ثابتة في جميع المحافظات.

وبين أنه سيتم تخصيص 19 مركزاً صحيا ومشفى لهذه الحملة في دمشق و 44 في ريفها لافتا إلى أنه هناك خطة بالزيادة في حال الإقبال الشديد لاستيعاب جميع المواطنين الراغبين بتلقي اللقاح حيث سيتم رصد الإقبال خلال اليوم الأول والثاني من الحملة.

ويستثنى من الحملة وفق الدكتور حسابا الأطفال دون سن 18 والحوامل والمرضعات والأشخاص الذين يعانون من سوابق تحسس للقاح “خلال الجرعة الأولى” وأصحاب المرض المزمن خلال فترة الهجمة الحادة للمرض لافتا إلى وجود كادر صحي بكل مركز لتقييم الحالة الصحية لكل شخص قبل إعطائه اللقاح.

وشدد الدكتور حسابا على أهمية إطلاق الحملة بالتزامن مع ازدياد عدد الإصابات المسجلة والحالات المراجعة للمشافي والعيادات الخاصة بما يسهم بالتغلب على الفيروس والحد من انتشاره وتخفيف مضاعفاته في حال الإصابة مؤكدا ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية عبر ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة وتحقيق التباعد المكاني بقدر المستطاع.

وأوضح أن الشخص الذي أنهى جرعات اللقاح يمكنه تلقي شهادة دولية تثبت بأنه مطعم ضد الفيروس عبر التسجيل في منصة الحصول على تلك الشهادة.

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