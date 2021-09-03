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بريطانيا ترصد 30 مليون جنيه استرليني لمعالجة قضية المهاجرين الافغان

بريطانيا ترصد 30 مليون جنيه استرليني لمعالجة قضية المهاجرين الافغان
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت بريطانيا أنها سترصد 30 مليون جنيه استرليني لمساعدة الدول المجاورة لأفغانستان لمعالجة قضية المهاجرين.

العالم - اوروبا

وقالت الحكومة البريطانية إن 10 ملايين جنيه استرليني ستكون متاحة فورا لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيره من المنظمات الخاصة بالمساعدات الإنسانية.

وسيوجه باقي الأموال إلى الدول التي تستقبل عددا كبيرا من المهاجرين، لكي تكون قادرة على توفير الخدمات والمستلزمات الأساسية لهم.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "من الضروري مساعدة من يغادرون أفغانستان ويجب ألا نسمح بأن تقوض الأزمة الناشئة هناك الاستقرار في المنطقة".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد النازحين من أفغانستان قد يبلغ نحو 500 ألف شخص مع نهاية العام الجاري.

وأكدت بريطانيا أنها ستستقبل نحو 20 ألف أفغاني، ونحو 5 آلاف منهم خلال السنة الأولى.

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