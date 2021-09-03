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نائبة مندوب ايران لدى الأمم المتحدة تدعو لالتزام عالمي بمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية وإجبار الكيان الصهيوني على الانضمام لها دون شروط أو تأخير

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

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