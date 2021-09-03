مستوطنون صهاينة يقتحمون مواقع اثرية في سبسطية

العالم-فلسطين

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا الموقع الأثري في البلدة بحماية جيش الاحتلال.مضيفا أن المستوطنين يحاولون فرض أمر واقع جديد والسيطرة على الموقع الأثري في البلدة , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

تتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يؤدون طقوسا دينية، بدعوى أنها أراض إسرائيلية.

ويهدد الاحتلال بإزالة سارية العلم الفلسطيني التي يصل ارتفاعها لـ17 مترا والمنصوبة في ساحة البيادر بالبلدة، وهي منطقة مصنفة ب.

وكانت ما تسمى الإدارة المدنية بدولة الاحتلال طالبت سابقا بلدية سبسطية بإزالة السارية والعلم الفلسطيني من ساحة البيدر، وأكدت البلدية في حينه: لن نزيل العلم، وسيبقى خفاقاً، ولن نرضخ للاحتلال وضغوطاته.

وتتعرض المواقع الأثرية في الضفة منذ نهاية الثمانينيات لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارته، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بالحدائق العامة الإسرائيلية.

وفيما بعد عدّ الاحتلال سبسطية جزءا من مستوطنة شافيه شمرون القريبة، حتى بات المستوطنون يحملون لوحات إرشادية كتب عليها، الحديقة العامة سبسطية.

ويشكل تقسيم البلدة إلى مناطق مصنفة ج وب، حسب اتفاق أوسلو، عقبة كأداء في تطوير الموقع الأثري، حيث تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من العمل والترميم والتنقيب في المناطق المصنفة ج، وتسعى للسيطرة عليها.