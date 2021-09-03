الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مستوطنون صهاينة يقتحمون مواقع اثرية في سبسطية

مستوطنون صهاينة يقتحمون مواقع اثرية في سبسطية
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، الموقع الأثري في بلدة سبسطية قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم-فلسطين

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا الموقع الأثري في البلدة بحماية جيش الاحتلال.مضيفا أن المستوطنين يحاولون فرض أمر واقع جديد والسيطرة على الموقع الأثري في البلدة , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

تتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، والإغلاق المتكرر للموقع الأثري، لتأمين دخول سياح يهود الذين يؤدون طقوسا دينية، بدعوى أنها أراض إسرائيلية.

ويهدد الاحتلال بإزالة سارية العلم الفلسطيني التي يصل ارتفاعها لـ17 مترا والمنصوبة في ساحة البيادر بالبلدة، وهي منطقة مصنفة ب.

وكانت ما تسمى الإدارة المدنية بدولة الاحتلال طالبت سابقا بلدية سبسطية بإزالة السارية والعلم الفلسطيني من ساحة البيدر، وأكدت البلدية في حينه: لن نزيل العلم، وسيبقى خفاقاً، ولن نرضخ للاحتلال وضغوطاته.

وتتعرض المواقع الأثرية في الضفة منذ نهاية الثمانينيات لمحاولات الاحتلال وضعها تحت إدارته، وتم فعلا تحويل سبسطية لتكون ضمن ما تسمى بالحدائق العامة الإسرائيلية.

وفيما بعد عدّ الاحتلال سبسطية جزءا من مستوطنة شافيه شمرون القريبة، حتى بات المستوطنون يحملون لوحات إرشادية كتب عليها، الحديقة العامة سبسطية.

ويشكل تقسيم البلدة إلى مناطق مصنفة ج وب، حسب اتفاق أوسلو، عقبة كأداء في تطوير الموقع الأثري، حيث تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من العمل والترميم والتنقيب في المناطق المصنفة ج، وتسعى للسيطرة عليها.

روابط ذات صلة

قيادي في حماس: الاحتلال أدرك أن أيدي المقاومة تصل لكل شبر في فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"طالبان": الصين أبلغتنا بالإبقاء على سفارتها في كابل

بريطانيا ترصد 30 مليون جنيه استرليني لمعالجة قضية المهاجرين الافغان

الكاظمي: قمة بغداد وافقت على فتح صفحة جديدة مع سوريا

توفي منذ أكثر من 3 سنوات قبل العثور عليه حيا في مستشفى بحلب!

شاهد..باحث لبناني: حكومة ميقاتي لن تبصر النور لهذه الاسباب

الصين تحظر الالعاب الالكترونية لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعيا