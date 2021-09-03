قطر تعلن موقفها بشان الاعتراف بطالبان

العالم - قطر

وأضافت في مقابلة مع شبكة "CNN"، الخميس، أنه "بعد أن غادر العديد من المشغلين والخبراء، والعديد منهم من الشركات الأجنبية، لم يتبق لطالبان سوى القليل من الخبرة، فضلاً عن أن البنية التحتية الفعلية والعديد من المعدات تالفة أو تم الاستيلاء عليها".

وتابعت: "دورنا هنا ودور الفريق الفني هناك بشكل أساسي هو التسهيل والعمل مع الشركاء الدوليين لاستئناف العمليات في المطار".

كما أشارت إلى أن جماعة طالبان بحاجة إلى المجتمع الدولي، مؤكدة أن "عزلهم كلياً لن يفيد في هذه الحالة، وعلينا أن نفكر في طرق أخرى للتعامل معهم".

وقالت الخاطر: إن "تغيير إيديولوجية طالبان قد تستغرق سنوات أو عقوداً لكن ترشيد تصرفاتهم العامة يجب أن يكون هدفنا الواضح والعملي للغاية"، مشددة على أن "الأهم هي مصلحة الشعب الأفغاني".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصلت طائرة قطرية ثانية تحمل خبراء فنيين إلى مطار العاصمة الأفغانية كابل، بعد يوم من وصول الوفد الأول، بحسب ما أفادت قناة الجزيرة الفضائية.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ذكر اليوم بأن المحادثات بشأن المطار ما زالت مستمرة على مستوى الأمن والتشغيل.

وكان المتحدث باسم المكتب السياسي ل"طالبان"، محمد نعيم، قال لـ"الخليج أونلاين"، مساء الثلاثاء الماضي، إن قطر يمكن أن يكون لها دور في ترتيب الأمور الفنية في مطار كابل، و"المشاورات مستمرة مع الدوحة للمضي قدماً في هذا المجال، ولكن حتى الآن لم يتخذ قرار نهائي حول الأمر".