الاحتلال الصهيوني يحتجز عشرات الطلبة جنوبي نابلس

العالم-فلسطين

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال احتجزوا عشرات الطلبة أثناء خروجهم من مدرسة اللبن الساوية المختلطة، التي تقع على طريق رام الله- نابلس , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

علما أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الطلبة لمضايقات جنود الاحتلال الذين يوجدون باستمرار في المنطقة.

وقال رئيس المجلس القروي، يعقوب عويس: إن ثلاث آليات عسكرية صهيونية حاولت منذ ، استفزاز الطلبة عبر الجنود الذين يتوزعون يوميا للمشي بين الطلبة خلال ذهابهم وعودتهم من المدرسة الواقعة على شارع رام الله- نابلس الرئيس.

ولفت عويس إلى أنه وخلال عودة الطلبة إلى منازلهم لاحقتهم قوات الاحتلال حتى في داخل البلدة وعبر الطريق البديل المعروف بطريق خلة زينة. مشيرا إلى أن جنود الاحتلال احتجزوه ومدير المدرسة والمعلمين والطلبة لأكثر من ساعتين في الأجواء الحارة، إضافة لاستفزازهم الطلبة وتهديدهم بالاعتقال.

ومنذ عام 2016 شهدت مناطق الساوية ارتفاعا كبيرا في اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطني مستوطنة رحاليم، على المواطنين في القرية وتقطيع لأشجار الزيتون التي يصل عمر بعضها إلى مئات السنين.

ويعود أصل تسمية مستوطنة رحاليم بهذا الاسم لأسماء المستوطنيْن رحيل دروق، ويتسحاق رومي، اللذين قتلا بعملية فدائية على طريق مستوطنة أرئيل شرق سلفيت.

وأنشأ الاحتلال مستوطنة رحاليم على أراضٍ سرقها من قرى: يتما، والساوية، واسكاكا، وياسوف شمال رام الله وإلى الجنوب من نابلس، وشرق سلفيت.

ويستغل المستوطنون حماية ودعم قوات الاحتلال لهم في تصعيد انتهاكاتهم ضد المزارعين وأشجارهم تحديدا في موسم قطف ثمار الزيتون، في حين يسارع المزارعون لقطف ثمار الزيتون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم قبل أن يقطعها ويحرقها أو يسرق ثمارها المستوطنون.