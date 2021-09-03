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السفير الإيراني: لن نسمح لأي جهة إقليمية أو دولية بمنع وصول البواخر الإيرانية الى لبنان

السفير الإيراني: لن نسمح لأي جهة إقليمية أو دولية بمنع وصول البواخر الإيرانية الى لبنان
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد السفيرالجمهورية الإسلامية  الإيراني في لبنان ​محمد جلال فيروزنيا​ أن إيران لن تسمح لأي جهة إقليمية أو دولية بمنع ​السفن الإيرانية​  من الوصول الى لبنان.

العالم_لبنان

وشدد فيروزنيا في مقابلة تلفزيونية على أن إيران لن تسمح لأي جهة إقليمية أو دولية بمنع ​السفن الإيرانية​ من الوصول الى لبنان، و​البواخر​ ستصل الى الشعب اللبناني بكل تأكيد، أما عن كيفية الوصول والتفاصيل الأخرى فهذا ليس من شأن الجانب الإيراني بل المعنيين في لبنان.

أضاف السفير الإيراني: هذه تجارة مشروعة بين البلدين ولا داع لتدخل أي جهة بهذه العملية، و​العقوبات الأميركية​ على إيران غير مشروعة وغير قانونية وليس من حق الأميركيين أن يتدخلوا بيننا وبين لبنان ولا شأن لهم بهذا المجال.

وعن مساعدة ​الجيش اللبناني​، لفت فيروزنيا الى أنه قدمنا سابقا استعدادنا لمساعدة الجيش اللبناني ونفس الإستعداد موجود اليوم، ولكن يبدو أن هناك جهة خاصة تمنع تجاوب ​الحكومة اللبنانية​ مع هذه الإقتراحات .

و قال أيضا أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تسمح لسياسة​ ​الولايات المتحدة الأميركية​ التي تقوم على تجويع الشعوب أن تحقق أهدافها، ونحن إلى جانب ​الشعب اللبناني​ ضد السياسة الأميركية بتجويعه، هذه العملية تدل على الموقف الأكيد لسياسة إيران تجاه دول المنطقة.

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