السفير الإيراني: لن نسمح لأي جهة إقليمية أو دولية بمنع وصول البواخر الإيرانية الى لبنان

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وشدد فيروزنيا في مقابلة تلفزيونية على أن إيران لن تسمح لأي جهة إقليمية أو دولية بمنع السفن الإيرانية من الوصول الى لبنان، والبواخر ستصل الى الشعب اللبناني بكل تأكيد، أما عن كيفية الوصول والتفاصيل الأخرى فهذا ليس من شأن الجانب الإيراني بل المعنيين في لبنان.
أضاف السفير الإيراني: هذه تجارة مشروعة بين البلدين ولا داع لتدخل أي جهة بهذه العملية، والعقوبات الأميركية على إيران غير مشروعة وغير قانونية وليس من حق الأميركيين أن يتدخلوا بيننا وبين لبنان ولا شأن لهم بهذا المجال.
وعن مساعدة الجيش اللبناني، لفت فيروزنيا الى أنه قدمنا سابقا استعدادنا لمساعدة الجيش اللبناني ونفس الإستعداد موجود اليوم، ولكن يبدو أن هناك جهة خاصة تمنع تجاوب الحكومة اللبنانية مع هذه الإقتراحات .
و قال أيضا أن الجمهورية الإسلامية في إيران لن تسمح لسياسة الولايات المتحدة الأميركية التي تقوم على تجويع الشعوب أن تحقق أهدافها، ونحن إلى جانب الشعب اللبناني ضد السياسة الأميركية بتجويعه، هذه العملية تدل على الموقف الأكيد لسياسة إيران تجاه دول المنطقة.