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ا ف ب: هجوم إرهابي طعنا بالسكين في أوكلاند بنيوزيلندا

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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