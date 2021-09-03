المقاومة تستنكر قيام السلطات المصرية بقتل عمال فلسطينين

العالم-فلسطين

ونعت الفصائل في بيانٍ بكلّ حزن وألم الشهداء، مستنكرةً هذا الحادث الذي راح ضحيّته عمّال فلسطينيين كانوا يبحثون عن قوت يومهم ولقمة أبنائهم وأهلهم، معتبرين الأمر جريمة قتل تتحمّل السّلطات المصرية المسؤولية الكاملة عنها.

وطالبت السلطات المصرية بفتح تحقيقٍ جديٍ في هذه الجريمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، داعيةً لضرورة إنصاف الشهداء وعوائلهم باعتبار أنّ الجيش المصري هو المتسبّب بهذا الضّرر , حسبما نقل موقع العهد الاخباري.

وأكَّدت الفصائل ضرورة التّنسيق والتّعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية للحفاظ على أمن وسلامة غزّة ومصر.

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن تضامنها الكامل مع عوائل الشهداء وكلّ قطاع العمال الذي يُعاني في ظلّ الإحتلال والحصار والمخاطر المحدقة بهم وبكلّ فئات شعبنا.