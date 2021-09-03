هاشتاغ.. هزيمة أمريكا في أفغانستان بعيون مواقع التواصل الاجتماعي

العالم - خاص العالم

حساب باسم حاج كتب قائلاً:"هذه هي نهاية الحكاية الأمريكية في أفغانستان بتذوق مرارة الهزيمة".

ابو اسد الله الحشداوي غرد في حسابه:"تداولت الصحف الامريكية صورة تعود الى اللواء في الجيش الأميركي "كريس دوناهيو"، وقالت إنه قائد الفرقة الـ82، والذي يعتبر آخر عنصر من القوات الأميركية المحلتلة يُغادر أفغانستان اثر الهزيمة التاريخية. قريباً ستتكرر هذه الصورة في العراق".

جهاد مهدي غرد حول هذا الموضوع قائلاً:" يحاول الرئيس بايدن من خلال خطاباته المتكررة التنصل من أمر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ليلقيه على الرئيس السابق دونالد ترامب كونه ممن أعد هذا الانسحاب... الهزيمة الأمريكية في أفغانستان خلقت عاصفة سياسية في الداخل الأمريكي، والكل يريد التنصل منها وتخفيف ثقلها أو تجميلها...

--

بدوره غرد عبد الباري عطوان:"اليوم اكتملت الهزيمة الامريكية المذلة رسميا بانسحاب اخر جندي امريكي من افغانستان وهذا المشهد سيتكرر بالعراق وسورية وفلسطين قريبًا انه زمن الانتصارات للشرفاء المقاومين للظلم والهزائم للظالمين وعندما تبدآ احجار الدومينو في السقوط من الصعب إيقافها صبرا آل ياسر النصر قادم باذن الله".