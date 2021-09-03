قوى العدوان ترتتكب 278 خرقاً في الحديدة خلال 24 ساعة

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وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 278 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية، و 28 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 251 قذيفة و225 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات تحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتا وست غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية .

وأكد المصدر إصابة امرأة بجروح نقلت على إثرها للمستشفى نتيجة انفجار لغم من مخلفات مرتزقة العدوان في مزرعة بقرية الحول عيال غفير مديرية نهم في محافظة صنعاء.

وأشار إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن عشر غارات على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية رحبة في محافظة مأرب، كما شن 14 غارة على مديرية الحزم بمحافظة الجوف.