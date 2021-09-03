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الرئيس رئيسي يواصل زيارته لسيستان وبلوجستان ويعد بحل مشاكل المحافظة

الرئيس رئيسي يواصل زيارته لسيستان وبلوجستان ويعد بحل مشاكل المحافظة
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

واصل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم الجمعة زيارته الى محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) التي بدأها يوم أمس الخميس.

العالم - ايران

وفي مطار مدينة زابل، احدى المدن الرئيسية في المحافظة وعد السيد رئيسي بحل كافة المشاكل التي تعاني منها المحافظة، مشيرا الى أن المحافظة تعاني من شحة المياه والجفاف وأن الحكومة تسعى الى حل هذه المشكلة عبر خطط قريبة المدى تسعى الى حل المشكلة بشكل مؤقت، وخطط بعيدة المدى، تنهي المشكلة للأبد.

كما وعد الرئيس الايراني بربط محافظة سيستان وبلوجستان بشبكة سكك الحديد الايرانية، مشيرا الى أن الوزراء والمسؤولين المعنيين يرافقونه في هذه الزيارة للوقوف على مشاكل الأهالي ولاسعي لحلها.

الجدير بالذكر أن زايرة محافظة سيستان وبلوجستان تعد الثانية بعد خوزستان، من زيارات الرئيس رئيسي للمحافظات الايرانية وتفقد أحوال أهاليها والوقوف على مشاكلهم والسعي لحلها.

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