سوريا.. تأسيس مشروع "سكاي بايك" ليكون الأول عربيا +صور

العالم-سوريا

ويبلغ عدد الفريق الذين شاركوا في تكوين شعار فريقهم 110 شباب، جمعتهم جميعا "روح الحياة" لتكون شعار الفريق، فأثبتوا أنه لا حدود للحلم ولا سقف للشغف، حيث تستطيع إرادة الشباب تطويع الحياة وتحقيق الممكن الصعب الذي يظنه البعض مستحيلاً، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأقام الشباب الفريق بتمويل وجهود ذاتي وبدون أي دعم من أي جهة، واستطاع فريق "روح سوريا" أن ينجز مشروعه الخاص "سكاي بايك" بعد 20 شهراً من العمل المتواصل، بما مر خلالها من تحديات لم تكسر شوكة عزيمة الفريق بل زادته قوة وإصرار على تصيير الحلم حقيقة، و"سكاي بايك" هو رياضة التجديف على الحبال بواسطة الدراجة، حيث تسير الدراجة بين كبلين أعلى وأسفل على مبدأ سكة القطار.

ويعد مشروع "سكاي بايك" آمن بالكامل، وفق ما يؤكد لـ"سبوتنيك"، قائد فريق "روح سوريا" الكابتن علي إسبر، مشيرا إلى أنه تم اعتماد جميع المعايير العالمية لتنفيذ هذا المشروع بدقة واحترافية، ليمنح المشترك الشعور بالأمان إلى جانب المتعة بخوض هذه التجربة وسط طبيعة بكر خلابة.

وبين إسبر أن دراجة "سكاي بايك" تختلف في شكلها ومواصفاتها عن الدراجة العادية، فهي مخصصة لهكذا رياضة ومثبتة ببكرات وكبل وبقسطل تثبيت خاص، والعجلات مصممة للمشي على الكبل وتتحمّل جميع الأوزان.

كمشروع فردي واجه "سكاي بايك" تحديات وصعوبات عدة أوجزها إسبر بالإشارة أولاً إلى العقوبات على سوريا التي صعبت على الفريق تأمين المستلزمات والمعدات المطلوبة لتنفيذ المشروع، خاصة أنها أوروبية المنشأ، لافتاً أيضاً إلى ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار والتي جعلت تكلفة استيراد المعدات تزداد اضعافاً على الفريق.

وينطلق المشترك على دراجته المعلقة بين السماء والأرض برحلة قصيرة وممتعة من كتف تلة في قرية الطارقية في ريف اللاذقية ليمر فوق بحيرة مشقيتا، ومن ثم يدخل ضمن غابة صنوبرية بعمق 40 مترا.