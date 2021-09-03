هاشتاغ .. الإمارات ملاذ الفاسدين من كل انحاء العالم!

العالم - خاص العالم

الإمارات هي الآن واحدة من أكبر الدول التي تدعم السياسيين الفاسدين والأغنياء والاتجار غير المشروع بجميع أنواعه، بما في ذلك المخدرات والأسلحة والذهب والماس، حيث أصبحت مركزاً لغسيل الأموال في العالم.

حساب الامارات للدراسات غرد قائلاً:"سمعة "مشينة" وعواقب "كارثية" على الاقتصاد.. #الإمارات ملاذ آمن عشرات الزعماء الفاسدين والمجرمين من كل قارات العالم".

محمد ابراهيم غرد:"الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس، وأخيرا الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني.. تقرير لمجلة الإيكونوميست يكشف عن تحول الإمارات إلى ملاذ آمن للفارين من بلدانهم بسبب قضايا فساد".

احلام سالم غردت بدورها:" الإمارات ملاذ كل الفاسدين سارقي أموال الشعوب".

حساب جمال الدين غرد:"يعملون المصائب في بلدانهم ثم يهربون نحو الإمارات حيث ملاذ الخونة الفاسدين".