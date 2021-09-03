الصين تتسلم 109 من رفات جنودها الذين سقطوا في الحرب الكورية

العالم - اسيا والباسفيك

وبرفقة طائرتين مقاتلتين صينيتين هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، تحمل رفات ومتعلقات الجنود القتلى، في مطار "تاوشيان" الدولي في شنيانغ، بشمال شرق الصين.

وحضر حوالي 230 ممثلا عن السلطات المركزية والمحلية والجيش وأفراد عائلات وأقارب الجنود الذين قتلوا في الحرب الكورية، مراسم استقبال الرفات في المطار.

هذا ومن المقرر أن يتم نقل رفات الجنود إلى مقبرة "شهداء متطوعي الشعب الصيني" في شنيانغ، حيث تقام مراسم الدفن اليوم الجمعة.

وأعادت الصين رفات 716 جنديا من جمهورية كوريا ودُفنت في المقبرة بين عامي 2014 و2020.