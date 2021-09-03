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ا ف ب: شركة طيران أفغانية أولى تستأنف رحلاتها الداخلية الجمعة

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

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