حماس تعلن استعدادها لأي معركة جديدة

العالم-فلسطين

وشدد على أن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف لديه الكثير من المفاجآت في أي حرب قادمة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح السنوار أن غزة أمامها الطريق لإعطاء مواجهة عسكرية أخرى وستكون في اللحظة الأخيرة إذا لم تنجح كل الخطوات, حسبما نقل موقع فلسطين اليوم.

وقال: غزة لم تراني منذ فترة وأنا أقول إن صحتي جيدة بحمد الله. وفي الوقت ذاته فقد أكد أحد القادة الميدانيين لوحدة الشباب الثائر على حدود غزة إن جميع التسهيلات التي يزعم الاحتلال تقديمها لقطاع غزة لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأكد أن مطلبنا واضح وهو كسر الحصار بكافة أشكالها عن قطاع غزة وأن ترجع الحياة كما كانت قبل عام 2005 وأحسن من ذلك.

فيما حذر الناطق باسم الشباب الثائر في وحدات البالونات الحارقة والمتفجرة والإرباك الليلي أبو أحمد، الاحتلال الإسرائيلي بالاستعداد بتنفيذ الخطة «ب» بدءاً من السبت المقبل من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.