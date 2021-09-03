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الرئيس الروسي يدعو إلى عدم تسييس مسألة أصل فيروس كورونا 

الرئيس الروسي يدعو إلى عدم تسييس مسألة أصل فيروس كورونا 
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى عدم تسييس مسألة البحث في أصل (منشأ) فيروس كورونا، وأكد على ضرورة تعاون الجميع في مكافحة هذا الوباء.

العالم - روسيا

وقال بوتين خلال مشاركته اليوم الجمعة في "منتدى الشرق الاقتصادي الروسي"، المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك، إن الدول الرائدة في العالم في مواجهة الوباء تضخ الأموال في اقتصاداتها، بدلا من مساعدة الدول النامية.

وأضاف الرئيس الروسي أن البلدان المتقدمة، التي تنتج اللقاحات لم تفعل سوى القليل من أجل حماية البشرية جمعاء من الوباء.

كما أشار بوتين إلى أن إيران اليوم بحاجة إلى المساعدة فيما يتعلق بالوباء، لكن الغرب لم يلغ أيا من العقوبات المفروضة ضدها.

وقال: "فيما يتعلق بإيران، لا أريد الدخول في السياسة، لكن البلد بحاجة إلى المساعدة، فهم (الدول الغربية) لا يلغون أي قيود، إنهم حتى لا يناقشون ذلك. هذا بالإضافة إلى دول أخرى، فنزويلا مثلا. السياسة سياسة، والأمور الإنسانية (تبقى) إنسانية".

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