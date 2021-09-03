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وزير الخارجية البريطاني: الشعب الافغاني هو الذي يقرر مصيره وسنتعامل مع حكومة يريدها هذا الشعب

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

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