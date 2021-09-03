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الاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على مشروع "خدمة العلم"

الاتحاد الوطني الكردستاني يعلق على مشروع
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

علق عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، على مشروع قانون خدمة العلم في العراق، مبديا خشيته من إعادة التجيند الإلزامي.

العالم-العراق

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي في حديث نشرته وكالة "بغداد اليوم"، ان "الجيش العراقي يجب أن يبقى جيشا دفاعيا".

وأضاف انه "لدى الكرد ذكريات سيئة مع الجيش العراقي خالل الانظمة السابقة كونه استخدمت لقمع السكان"، مبينا "لدينا خشية من تكرار تلك التجربة"، على حد قوله.

وأفاد فقي انه "بدل من الانشغال بالتجنيد الإلزامي يجب الالتفات لتطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البلد في الوقت الحالي" وفق ما اوردته الوكالة.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، الموافقة على مشروع قانون خدمة العلم، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.

وعلق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عبر منصة "تويتر"، على القرار الذي اتخذ برئاسته، بالقول: "أنجزنا اليوم ما تعهّدنا به منذ لحظة تسلّمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العَلم" التي ستكرّس القيم الوطنية في أبنائنا".

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