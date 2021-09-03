الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١
١٠:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الجمهورية يوعز بتنظيم السوق والتبادلات في المنافذ الحدودية

رئيس الجمهورية يوعز بتنظيم السوق والتبادلات في المنافذ الحدودية
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

اوعز رئيس الجمهورية أية الله ابراهيم رئيسي لمحافظ سيستان وبلوشستان و مسؤولي المحافظة بتنظيم السوق والتبادلات في المنافذ الحدودية للمحافظة.

العالم - ايران

اعرب رئيس الجمهورية اليوم الجمعة في كلمة له امام اهالي قرية ملا على في نقطة الصفر الحدودية بين ايران وافغانستان اعرب عن ارتياحه لزيارة سيستان وبلوشستان مخاطبا اهالي المحافظة ان تواجدكم في المناطق الحدودية يضمن الامن و الاستقرار فيها.

وتطرق اية الله رئيسي الى مشكلة شح المياه في المحافظة واكد انه المسؤولين المعنيين يتابعون المشكلة لمعالجتها.
يذكر ان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي توجه عصر امس الخميس الى جابهار وكنارك في جنوب محافظة سيستان وبلوجستان في زيارة تفقدية يرافقه فيها وزراء "الداخلية" و"الطاقة" و"الطرق واعمار المدن" و"الاقتصاد والمالية" و"الصناعة والمناجم والتجارة" ورئيس منظمة التخطيط والميزانية ومدير مكتب رئيس الجمهورية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الرئيس رئيسي يواصل زيارته لسيستان وبلوجستان ويعد بحل مشاكل المحافظة

رئيسي: إستيراد اللقاحات مدرج على سلّم أولويات الحكومة

الرئيس الايراني يبرق رسالة الى السيد حسن نصر الله..ماذا جاء فيها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. هل سيؤثر اجراء الانتخابات وتأخر الموازنة على تأمين الرواتب؟

توقعات الطقس بالعراق.. انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة

عالم دين لبناني يطالب باطلاق مبادرة وطنية لتأليف الحكومة

منظمات عالمية: مصدرو السلاح لكيان الاحتلال شركاء بقتل الفلسطينيين

السيد علي فضل الله يدعو لحل مشاكل ومعاناة لبنان

وزير الصحة :البطاقة الدوائية هي إنجاز لمصلحة صحة المواطن اللبناني