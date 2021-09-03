شاهد.. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك نتيجة اعصار أيدا

العالم - الأميركتان

وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولايتي نيوجيرزي ونيويورك وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار أيدا. قرار الرئيس يخول وكالة إدارة الطوارئ تنسيق جميع الجهود الرامية للتخفيف من حدة الكارثة.

حيث لقي عشرات الاشخاص حتفهم في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة منها نيوجيرزي بنسلفانيا جراء الفيضانات الجارفة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بفعل الإعصار أيدا.



حوّل الهطول القياسي للأمطار،الشوارع إلى أنهار، فيما غرقت محطّات المترو التي تم تعليقها وألغيت مئات الرحلات في مطارات لاغوارديا وجون كينيدي. كما أغلقت طرق رئيسية في عدة أحياء بينها مانهاتن وذي برونكس وكوينز، فيما أنقذت أجهزة الطوارئ مئات الأشخاص وانقطعت الطاقة عن نحو ثمانية وتسعين ألف منزل في بنسلفانيا وستين ألفا في نيوجيرزي وأربعين ألفا في نيويورك. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا من الفيضانات المفاجئة في مدينة نيويورك.



كانت آثار كارثة الليلة السابقة ماثلة في نيويورك . وأبعد السكان غصون الأشجار التي سقطت عن الطرقات فيما استؤنفت خدمات المترو ببطء. وتُبذل جهود لإعادة تشغيل شبكة المواصلات التي تخدم ملايين السكان في مدينة نيويورك وحذرت هيئة الأرصاد من أن تهديد الزوابع سيبقى قائما فيما تجري مراقبة احتمال وقوعها في أجزاء من كونيتيكت وشمال نيوجيرزي وجنوب نيويورك فيما اتّجه آيدا شمالا ليمر عبر نيو إنغلاند.