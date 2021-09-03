الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تحذير اممي من ازمة مجاعة في افغانستان

تحذير اممي من ازمة مجاعة في افغانستان
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

حذرت منظمة الأمم المتحدة من اقتراب أزمة غذاء في أفغانستان، مشيرة أن مخزون المواد الغذائية هناك قد ينفد في أقرب وقت هذا الشهر.

العالم-افغانستان

وقال رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، إن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الشديد، وإن أكثر من ثلث المواطنين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.

وشدد الأكبروف على أنه "من المهم للغاية أن نمنع أفغانستان من الانزلاق إلى كارثة إنسانية أخرى، وذلك من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المواد الأساسية التي يحتاجها هذا البلد الآن، ودعم خدمات الغذاء والصحة والحماية والمواد غير الغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف: "مخزون برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أفغانستان سينفد بحلول نهاية سبتمبر، في غياب 200 مليون دولار من التمويل الطارئ".

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكان أفغانستان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتلبية احتياجاتهم اليومية، كما أن مخزون الغذاء المحلي قد استنفد بالفعل بشكل خطير، بسبب الجفاف الذي أثر على إمدادات المحاصيل الحيوية مثل القمح.

وتشهد افغانستان ازمات متعددة في ظل فشل اميركا في هذا البلد وسحب قواتها بعد 20 عاما من الاحتلال. وسيطرت جماعة طالبان في افغانستان بعد انسحاب القوات الاميركية والاجنبية من البلاد.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

هاشتاغ.. هزيمة أمريكا في أفغانستان بعيون مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد آخر التطورات السياسية والعسكرية في افغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد وزاري لبناني كبير سيزور دمشق غداً

دراسة تكشف أن شبه الجزيرة العربية كانت مساحات خضراء قبل 400 ألف سنة

بالفيديو.. الإتحاد الأوروبي: الحوار مع طالبان سيكون بشروط

مصر.. مداهمات أمنية مكثفة بالشرقية لاعتقال العشرات وتدوير المئات

علامات السكر عند الأطفال.. تعرف عليها

مصادر سورية: أمريكا بدأت بإخلاء قاعدتين استراتيجيتين في ريف الحسكة