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الهلال الأحمر الفلسطيني: 20 إصابة بينها اثنتان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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