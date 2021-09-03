علامات السكر عند الأطفال.. تعرف عليها

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ومن إهمال علاج مضاعفات المرض على الأعضاء الحيوية، ومنها العينان والكلى وتقرحات الأقدام، كما أن معظم وفيات أمراض القلب بين الأطفال بسبب داء السكري.

أعراض مرض السكر عند الأطفال

كثرة التبول في فترات اليقظة.

التبول اللإرادي أثناء النوم.

الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

الشعور بالعطش الدائم.

فقدان الوزن.

الصداع والدوار والرغبة في القيء.

كثرة التعرق عند بذل أي مجهود.

التبول اللإرادي المتكرر، عند النوم بأي وقت.

أسباب مرض السكر عند الأطفال

إصابة الأم بسكر الحمل.

قد يصاب المولود بسكر الولادة.

وجود السمنة لدى أحد الوالدين.

التاريخ الوراثي في العائلة من مرض السكر.

طرق الوقاية من مرض السكر عند الأطفال

يجب على الأم أن تخبر الطبيب بالتاريخ الوراثي للمرض خلال الحمل عن مرض السكر.

يجب أن تحرص الأم على تقديم الطعام الصحي لطفلها منذ بداية حياته، أي منذ أن يتم دخول الطعام الصلب لنظامه الغذائي.

قدمي العصائر الطبيعية لطفلك بدلاً من العصائر الصناعية.

لا تقدمي له السكاكر والحلويات خاصة بين الوجبات.

قدمي له الخبر المصنوع من القمح أو الشعير، وقللي من استهلاك الخبز الأبيض والمكرونة في نظامك الغذائي.

وكالات

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