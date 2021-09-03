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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على جبل صبيح وإصابة 20 فلسطينيا

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على جبل صبيح وإصابة 20 فلسطينيا
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أصيب 20 مواطنا على الأقل حتى اللحظه بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة بين مئات المواطنين وقوات الإحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في قرية بيتا جنوب نابلس.

العالم ـ فلسطين

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني"أن عشرين مواطنا أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 2 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط فيما أصيب 15 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل من خلال طائرات دورون على المواطنين فيما أصيب 2 نتجية سقوط وأصيب مواطن إصابة مباشرة بقنبله غاز حيث تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم ".

وحسب وكالة معا فأن جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قامت قبل ظهر اليوم بإغلاق عدد من الطرق الفرعية المؤدية إلى جبل صبيح لمنع المواطنين من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية.

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