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أمين عام حلف الأطلسي : الاعتراف الدبلوماسي بطالبان سيكون موضع نقاش بين الشركاء في الحلف لكن سيعتمد على أفعال الحكومة

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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