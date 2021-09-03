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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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لن ننسی
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وزير الخارجية الايراني امير حسين عبداللهيان يصف خلال إتصال هاتفي مع نظيره الصيني علاقات البلدين بالاستراتيجية والتاريخية
أمين عام حلف الأطلسي : الاعتراف الدبلوماسي بطالبان سيكون موضع نقاش بين الشركاء في الحلف لكن سيعتمد على أفعال الحكومة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 20 إصابة بينها اثنتان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
الخارجية السورية: نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤوليتهما وإدانة هذه الاعتداءات السافرة واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لمنع تكرارها
الخارجية السورية: العدوان الإسرائيلي الجبان على الأراضي السورية جاء ليكمل سلسلة انتهاكات وجرائم كيان الاحتلال بحق سورية وشعبها
الخارجية السورية في رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: الاعتداءات الإسرائيلية لن تثني الحكومة عن مواصلة مكافحة الإرهاب
وزير الخارجية البريطاني: الشعب الافغاني هو الذي يقرر مصيره وسنتعامل مع حكومة يريدها هذا الشعب
وزير الخارجية البريطاني: لا نعترف بحكومة طالبان في افغانستان
ا ف ب: شركة طيران أفغانية أولى تستأنف رحلاتها الداخلية الجمعة
رويترز عن مصادر في طالبان: الملا بردار سيقود الحكومة الأفغانية الجديدة
أمين عام حلف الأطلسي : الاعتراف الدبلوماسي بطالبان سيكون موضع نقاش بين الشركاء في الحلف لكن سيعتمد على أفعال الحكومة
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش
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